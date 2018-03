Vara insta a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la prisión permanente revisable

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este lunes por "esperar" que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la prisión permanente revisable, para poder debatir sobre su derogación en el Congreso de los Diputados.

Fernández Vara ha lamentado el "ejemplo" que se dió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados cuando se abordó este tema, del que no cree "que nadie se sienta orgulloso", ha señalado este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Y es que, a su juicio, el pasado jueves "no era un día adecuado ni idóneo para haber sometido a la población española a un debate de esas características", ya que los actuales "son tiempos para buscar qué une, y no qué separa", y la sociedad "está pidiendo ahora no que evidenciemos las diferencias, sino salirnos al encuentro para poner en valor las aproximaciones", ha dicho.