Ábalos reconoce ahora un saludo forzado con la vicepresidenta de Venezuela tras ironizar, cabrearse y negarlo

Informativos Telecinco ha podido confirmar de fuentes del aeropuerto que el ministro Ábalos coincidió con la número dos de Maduro en una sala vip de Barajas durante al menos dos horas durante la madrugada.



La primera reacción de Ábalos, visiblemente enfadado fue negar ese encuentro diciendo eso de "ya he contestado, me reuní con el ministro de turismo. ¿Quiere saber cuándo me he reunido con la oposicion venezolana, le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo", ha contestado a los periodistas. Fuentes de su entrono matizaron después que no mantuvo un encuentro de carácter formal. Vox no ha tardado en pedir su dimisión. Casado también se lo plantea. Una polémica esta que coincide con la negativa de Sánchez a reunirse con Juan Guaidó, algo que aplaude ZP y critica González.