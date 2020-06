Abascal publica el parte médico de Rocío de Meer en el que no se observan "signos de infección" ni de "inflamación"

Parte médico de Rocío de Meer

Por su parte, Rocío de Meer aseguraba que publicar su parte le ha creado cierto "pudor" . "Ellos lanzan las piedras y esconden la mano. El Gobierno Vasco y Podemos no quieren elecciones libres. Me da cierto pudor tener que publicar un parte médico para demostrar que solo su mentira es superior a su violencia", escribe en su perfil.

Rocío de Meer ataca a todos los que la cuestionan

"Hasta las 23 horas no estuvimos seguros (desde las 20 horas de la herida). Mi herida es limpia, no siguió sangrando, y no fui a un ambulatorio porque no lo vi necesario", señalaba de Meer en una publicación en su cuenta de Twitter.