Abrazos saltándose las recomendaciones de seguridad en el intercambio de carteras de Iglesias, Díaz y Belarra

Aunque todos llevaban las obligatorias mascarillas y se han mantenido las oportunas distancias de seguridad, todos los protocolos sanitarios han saltado por los aires en los intercambios de las carteras. Aquí Iglesias no ha dudado en abrazarse con sus compañeras. En el caso de Ione Belarra, que se perdió un poco en el orden del acto, afirmó al principio de su intervención: "Se nota que soy nueva y no me sé como va esto del protocolo, pero me lo aprenderé pronto", ha dicho.