En la grabación de los hechos se observa como Tenreiro se sitúa frente a la lápida y tras apartar las flores sobre la tumba de Franco dibuja con pintura roja una paloma de la paz con el lema 'Por la libertad'. Al ser detenido por miembros de seguridad, gritó "por la libertad y la reconciliación de los españoles, para que no haya ningún bando vencido". Tras ser reprendido por los visitantes de la Basílica, el hombre respondió: "No estoy en contra de la unidad de España, pero Franco mató a muchísima gente".

Según el artista, no hubiera realizado esta pintada en una lápida cualquiera pero en la del dictador estaba justificado. "En esta línea, ha subrayado que no lo hubiera hecho en "una lápida cualquiera" pero sí en la de Franco porque estaba justificado. ""¿Es lícito tener enterrado a un dictador que quitó la libertad a varias generaciones y que contribuyó a causa una guerra? Me parecía que esa tumba estaba fuera de lugar", alegó en el juicio.