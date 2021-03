Absuelven al exrepresentante de Bustamante de estafa y apropiación indebida

También absuelve a la mujer de Manjón, Ana María R. P. , de la responsabilidad civil solicitada por la acusación particular que ejerce el artista, y condena a este al pago de las costas procesales referidas a esa responsabilidad civil al apreciar "temeridad". La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de las actuaciones contra el exrepresentante del artista.

No se creen los magistrados un sueldo de 700 euros mensuales

Para los magistrados queda claro que el trabajo de Manjón "es un asesoramiento más allá del contable o fiscal y lo es para D. David Bustamente y para sus tres sociedades", de modo que la remuneración de 700 euros trimestrales "parece ciertamente exigua " y además "no hay ningún documento que acredite el pago de esa cantidad". Sin embargo el acusado aportó el contrato suscrito con el artista el 15 de febrero de 2011, en el que se pacta como precio del asesoramiento el 20% de todos los ingresos brutos generados en la actividad profesional del cantante, de cualquier tipo.

Bustamante sí firmó documentos que le perjudicaban

Los magistrados subrayan "la enorme extrañeza" que producen las cláusulas firmada por Bustamente junto a Manjón en otros documentos, "por su bondad para el acusado, siendo incuestionablemente perjudiciales (y mucho)" para el artista, pero incide en que "se trata de documentos firmados por él –como así se reconoce-, que no han sido declarados nulos y que por tanto le obligan".

También rechazan, porque el acusado no es administrador de las empresas de Bustamante, el presunto delito de deslealtad profesional que le imputaban los denunciantes por no haberles informado de la inspección tributaria de los ejercicios 2010 y 2011, por la que la Agencia Tributaria les reclama un total de un millón de euros por la sanción más intereses porque no atendían el requerimiento.