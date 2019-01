El acusado de violar a su hijastra cuestiona la versión de la víctima, ya que ella “quería irse a vivir con su padre”

La versión de una chica que fue supuestamente violada por su padre ha sido puesta en entredicho por el mismo acusado. El padrastro de la joven, que convivía con ella, ha negado la veracidad de los hechos y ha resaltado que podría haberlo hecho “para irse a vivir con su padre, ya que la relación con la madre no era buena”.

Entre las declaraciones emitidas, el acusado mostraba su asombro por el cambio de comportamiento que notó en la niña un tiempo antes de denunciarle: "Venía corriendo y me daba abrazos, empezó a sentarse encima de mí o le quitaba el sitio del sofá a su madre". Cree que esto empezó después de que la niña viera la película 'Lolita'. La víctima, que en la actualidad tiene 20 años, ha asegurado que no ha visto esta película.

Por el contrario, la joven ha resaltado que su padrastro y ella tenían una "buena relación" y que no lo veía como a un padre. "Era la pareja de mi madre y un amigo", ha dicho.

La joven asevera no haber realizado la denuncia antes por "miedo", ya que el acusado practica artes marciales y alguna vez le había visto ser agresivo. De la misma forma, no había contado los hechos a nadie porque no tenía "confianza" suficiente pero, tras los últimos hechos y después de una discusión familiar, decidió contárselo a su padre.