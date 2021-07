El inmunólogo Alfredo Corell, tras infectarse: "Hay tanta tranmisión que vamos a ver ingresar a personas vacunadas"

“Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado… ahora vengo para decírselo: esto no está terminado y tenemos mucho por delante. Está disparándose la incidencia , y yo os diré que estoy en este momento haciendo la cuarentena por covid-19. Sí, he dado positivo. He tenido síntomas muy ligeros , pero los tengo, y tengo que hacer la cuarentena los días que la tengo que hacer”, inicia, antes de extender su mensaje: “ Todo esto me ha pasado cumpliendo escrupulosamente las normas ; escrupulosamente las medidas de seguridad. Y el contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre : al aire libre”.

“Me he vacunado, me he podido contagiar y aparentemente no he contagiado a nadie pero tampoco se ha hecho el rastreo adecuadamente, porque con este nivel de incidencia el rastreo necesitaría una cantidad de personal que no tenemos en las autonomías, en el sistema de salud…”