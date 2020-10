Aguado plantea "hacer una parada" para bajar la curva de contagios de coronavirus antes de Navidad

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, quiere llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100 000, para lo que cree que "tal vez sea necesario hacer una parada, un 'stop and go', como dicen en la Fórmula 1, durante unos días definidos". De esta manera, aunque considera que "no vamos a poder acabar con las restricciones", piensa que es posible salvar la campaña de Navidad, al tiempo que insta a la unión política para alcanzar estos objetivos.