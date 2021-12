Agustina, una mujer que lanza un mensaje a los jóvenes tras vivir el infierno del covid: "Hay que respetar al virus"

"No te acuerdas de nada, no conoces a nadie...", eso no lo olvida. Y siempre dice lo mismo. Cuidaba cada detalle, pero se contagió. "Llegaba a mi casa, me quitaba los zapatos, les echaba lejía. No sé cómo ni cuándo me puse mala", señala Agustina, a quien le sobra sentido común y responsabilidad para lanzar un mensaje dirigido a los que arriesgan la salud de todos con actitudes irresponsables.