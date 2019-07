Aitor Esteban, “decepcionado”, saca los colores a Sánchez e Iglesias

Palabras de reproche a Sánchez, pero también a Pablo Iglesias, a quien le ha recordado que no es intentar “asaltar el cielo”. “El cielo se conquista de nube en nube, ocupando una nube, y luego otra. Pero el asalto no se conquista en absoluto. Y se equivoca si pretende hacerlo así”, le ha dicho, en una metáfora previa a unas palabras tan crudas para el dirigente de la formación morada como sinceras: “Tiene que aceptar también que es una fuerza política que no ha gestionado, no ha estado nunca en el Gobierno del Estado. Su tozudez ha estado a punto de provocar una quiebra con Izquierda Unida y con Podemos. Se lo voy a decir muy sinceramente: pensar en ministerios como Transición Ecológica, como las implicaciones en el mundo económico, en el ámbito fiscal, en el ámbito de empleo, a una fuerza que no ha gobernado nunca… sinceramente no es real. Seguro que podrá aspirar incluso a presidir el Gobierno en el futuro, pero hay que saber la fuerza que uno tiene en el Parlamento y medirse” le ha dicho.