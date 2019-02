Aitor Esteban vuelve a entusiasmar en las redes: del tractor al botijo de agua fresca

"Hasta se habla de felones. ¡El guerrero del antifaz: vuelve el cómic!". "Les hubiera dado igual que en lugar de un relator hubieran puesto un botijo con agua fresca". "Hace mucho tiempo que en España lo de menos es la verdad, hasta los comunicados se hacen con gran parte de veracidad". Son solo algunos de los titulares de Aitor Esteban en su comparecencia en el Congreso que han entusiasmado en las redes sociales. El repaso ha sido monumental. No hay que olvidar que Esteban fue también el hombre del tractor con Rajoy. "Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano", le dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al candidato del PP a la investidura. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor", para añadir después que "es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde"le contestó Rajoy.