Albert Rivera reaparece tras conocerse la sentencia de los ERE: "¿Va a dimitir señor Sánchez? ¿Sí o no?"

"Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso. No respondió. Insistí en los debates electorales del #28A y del #10N. Y nada. Hoy tenemos finalmente la #SentenciaERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros. ¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿SÍ o NO?" , ha escrito Rivera.

"Usted cuando llegó a la moción de censura, no lo hizo por la corrupción, ¿sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción el Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los ERE al Partido Socialista? ¿Sí o no?", exponía Rivera. El presidente calló entonces y la bancada de Rivera llenó de aplausos la sala.