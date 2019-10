Rivera: “Fuera de la Constitución y del Estatut no hay nada que hablar”

En este sentido, se ha mostrado “partidario de volver al diálogo”, pero “sin amenazar con romper un país”. “No incendiemos el Paseo de Gracia; no quememos establecimientos públicos; no derribemos helicópteros; no tiremos a una señora al suelo por llevar la bandera de España en España; no le peguemos una patada a una mujer en la barriga; no pintemos la persiana de cualquier ciudadano… Hay cosas intolerables para aceptar en democracia”, ha sentenciado.