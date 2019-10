Rivera: “Yo como catalán me he sentido muchas veces abandonado por el Estado”

“Llevo ya demasiados años, y llevamos advirtiendo muchos años muchos catalanes que estamos abandonados, que el Estado no está presente: ni en la educación, ni en la televisión pública… Incluso al frente de los Mossos ha habido gente dando un golpe a la democracia que están siendo juzgados, como el caso de Josep Lluís Trapero. Entonces, el Estado no puede ir desapareciendo de una parte de un país. Cuando un Estado desaparece de una parte de su país, corre el riesgo de que esa parte deje de ser tu país, es decir, que Cataluña deje de ser España. Hoy vemos pueblos y zonas de Cataluña donde es un territorio sin ley: donde hay banderas independentistas, donde no se respeta la Constitución, donde literalmente se queman contenedores y donde hace mucho tiempo que ha desaparecido el Estado. Yo propongo un plan para que el Estado esté presente en Cataluña, porque el último pueblecito de Girona y el último ciudadano que allí viva es tan importante como un ciudadano que viva en el Paseo de la Castellana o en el centro de Barcelona. Eso es la igualdad. A mí me parece que 40 años de concesiones al nacionalismo al final hace que tomen el poder, tomen el control y arbitrariamente hagan esto. Yo propongo que los partidos constitucionalistas de cara al futuro aprendamos de los errores, nos unamos en lo básico y nos pongamos en marcha juntos. Que PSOE, Ciudadanos y PP seamos capaces, frente a nuestras diferencias, buscar lo que nos une para sacar este país adelante”, ha sentenciado.