Rivera: "Esta imagen que estamos viendo de Cataluña me entristece, me rompe el alma"

“Estos días le prometo que veo, pero lo justo, porque se te pone la piel de gallina de ver a un padre con su bebé corriendo ante un incendio; de ver cómo intentan derribar un helicóptero; de ver cómo tiran al suelo a una mujer policía y le pegan una paliza; de ver cómo pintan los negocios de nuestras familias, cómo nos señalan… Pero al final, lo más importante de todo esto es que Cataluña está triste y a España le duele, porque Cataluña es una región muy importante de este país. Mi tierra, Cataluña había sido un motor de España, no había sido esto. Esta imagen que estamos viendo de Cataluña a mí me entristece, me rompe el alma. Recuerden lo que era Barcelona y Cataluña: un motor de este país. En cambio, en vez de un motor, hoy es un problema. Yo quiero que vuelva a ser una solución y que los radicales, que los separatistas, que los incendiarios tomen nuestra ciudad, Barcelona, donde yo nací, y ver estas imágenes… nos hace tanto daño…” ha dicho Rivera, valorando la situación desde lo más personal.