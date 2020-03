Albert Rivera, sobre Arrimadas: "Mi voto es secreto, aunque sea un secreto a voces"

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado este lunes volver a la política en activo, ha querido dejar claro que no pretende ser un expresidente que tutela "ni un jarrón chino", y no ha querido pronunciarse abiertamente sobre las primarias entre Inés Arrimadas y Francisco Igea para liderar el partido, si bien ha apuntado que su voto es "un secreto a voces".

"No hay que ser un lince" para saber a quién apoya

Ha recordado que su voto, como militante de base, es "secreto" aunque ha apuntado que es "un secreto a voces", insinuando su previsible respaldo a Arrimadas. No ha querido, no obstante, ir más allá porque cree que tiene que ser "respetuoso" con el proceso de primarias. "No pretendo ser un presidente que tutela ni un jarrón chino", ha proclamado.