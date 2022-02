Alberto Núñez Feijóo da un ultimátum a Pablo Casado mientras se extiende el manifiesto contra él

El gran deseado, Alberto Núñez Feijóo podría haber decidido dar el paso que muchos han esperado desde el adiós de Rajoy y tomar las riendas del PP si Pablo Casado da un paso atrás o si finalmente las voces que piden un Congreso extraordinario triunfan. No parece descabellado tras los últimos movimientos del barón más poderoso del PP.

El principal barón ya ha pedido a Pablo Casado que "tome decisiones". "Es imprescindible hacerlo. No serán fáciles, serán complejas, pero deben ser urgentes", ha asegurado tras un acto en Orense. "Esas decisiones", a juicio de Feijóo, "deben volver a unir al partido". "Tenemos la obligación de no crearle más problemas a España", porque "esta situación de colapso no se la merecen ni los militantes, ni el partido ni España", ha insistido. A Casado "le corresponde tomar esa última decisión". La última y definitiva. Es algo que apuntaría a una dimisión, aunque en el PP de Galicia ni confirman, ni desmienten.