Alfonso Alonso no será el candidato del PP a las elecciones vascas: "Casado me lo ha comunicado"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no será el candidato del PP a las elecciones vascas del 5 de abril, según ha dado él mismo a conocer en su cuenta de Twitter.

El Presidente de @populares , Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido.

En un breve mensaje, el líder de los populares vascos ha afirmado que el presidente del PP, Pablo Casado , le "acaba de comunicar que no será candidato a las elecciones vascas". "Quiero agradecer todo el apoyo del PP vasco que es y será siempre mi partido", ha añadido.

Para el PP de Euskadi esas cesiones no se correspondían con la realidad de cada partido en esta comunidad, donde la formación naranja no ha logrado nunca ningún diputado, ni en el Parlamento vasco ni en el Congreso, y actualmente no tiene concejales en ningún ayuntamiento.