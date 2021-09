La historia de Alfonso Pazos, el abogado en activo más longevo de España: 60 años en el turno de oficio

Alfonso Pazos es el abogado en activo más longevo de España. "Si lo dejo, me muero", asegura tras sesenta años de trabajo en el turno de oficio. Estudió Derecho para seguir el ejemplo de su padre y por ahora no tiene intención de retirarse ni de utilizar ordenador o móvil.



Fue a la universidad en Santiago de Compostela y se colegió en Ourense en 1959 para ejercer en el turno de oficio. Es un abogado penalista. Con su veteranía reconoce que no hay delito tipificado en el Código Penal con el que no haya lidiado. A este respecto cree que la Justicia "no ha cambiado" porque los delitos "son los mismos", aunque lamenta que la formación de ahora es "muy deficiente". "Antes, los magistrados eran mejores", añade.