Alfredo Corell da las tres claves por las que España afronta mejor que Europa el covid estas Navidades

26 millones de españoles están en nivel de alerta medio por contagio. Es decir, en Cataluña, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco , Madrid y Castilla y León la transmisión ya es generalizada y la presión crece sobre el sistema sanitario. Los expertos piden tranquilidad dentro de la prudencia generalizada porque la situación no es la misma que la del año pasado. Los datos así lo demuestran. El año pasado hubo 13.000 ingresados por estas fechas, este año 4.000 y en las ucis en 2020 se ocupaban un 25% de las camas, y este año no llega al 9%.

El inmunólogo Alfredo Corell no es muy partidario de dosis de vacunas por nuevas variantes. "No tiene sentido una dosis nueva, ni una cuarta, una quinta, una sexta… porque aparezca una nueva variante. Hay que hacer pruebas para saber si la inmunidad (de anticuerpos y células) que se genera por las vacunas es efectiva para la nueva variante. Y eso se está haciendo, pero no hay datos definitivos, así que no es el momento de lanzarse a vacunar”.