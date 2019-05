Cuando Rubalcaba era Alfredo

Le recuerdo intentando convencerme de que no le diera tanta importancia al papel de Carod Rovira en los años del Gobierno de Zapatero con ERC. Por aquellos días, Carod no paraba de hacer favores a la oposición con viajes inadecuados, declaraciones altisonantes y posturas políticas incómodas para los socialistas. Alfredo era el encargado de pastorear a los convergentes y su misión estaba en el Congreso, en eterna negociación con Puigcercos. Ahí estaba la clave política del momento. Y estaba siempre donde estaba él. Y aunque yo tuviera razón, y él lo supiera, su papel siempre era el de acercarme a su postura: "Fíate de mi, Carod está amortizado”, me decía en los días de tormenta tras aquella entrevista del líder catalán con ETA.