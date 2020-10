Almeida asegura que "si queremos celebrar el 24 de diciembre", los ciudadanos tienen que cuidarse "el 19 de octubre"

Sobre los datos del coronavirus en Madrid, el regidor ha explicado que: "La situación en Madrid si lo analizamos desde el punto de vista de los datos, obviamente, los datos no son buenos. Eso no se puede negar. Que haya todavía más de 450 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes es un dato alto que tenemos que bajar. La parte, si se me permite, positiva es que llevamos ya un mes de bajada y de bajada consistente y consolidada. Ya estamos en el 50% del número de contagios que teníamos hace tres semanas. Dicho de otra manera, estamos en estos últimos momentos en la penúltima semana de agosto".