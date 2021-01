Almeida asegura que espera tener mañana los carriles de circulación abiertos en los principales ejes de Madrid

Además, José Luis Martínez-Almeida se ha mostrado bastante sorprendido al ver cómo había quedado la capital tras esta gran nevada: "Jamás pensé ver Madrid así. Jamás pensé que vería una estampa de Madrid como la que he tenido la ocasión de ver durante todo el día de hoy que me he desplazado por la ciudad, he estado en diferentes puntos y es una visión de la ciudad absolutamente increíble ver que la M-30 está cubierta por más de 50 centímetros de nieve, que lo que son los carriles de la M-30 están ocupados por personas, están ocupados por esquiadores, que el Paseo de la Castellana parecía una romería en muchas ocasiones con la gente en la calzada central".