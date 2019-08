Ábalos reta al PP: "Si tienen alternativa que la presenten, pero si no que dejen que haya Gobierno"

Ábalos ha explicado a los medios que "en lo sustancial hay acuerdo". "En lo que es el reconocimiento del problema, en acometerlo e incluso en cómo acometerlo. Solo faltaría concretar", ha precisado. En clave nacional, el secretario de Organización del PSOE ha salido al paso de la propuesta lanzada por el secretario general de los populares, Teodoro García, de que los socialistas se abstengan para un gobierno PP - Ciudadanos con Pablo Casado y Albert Rivera. "Si tienen alternativa de Gobierno que la presenten pero si no la tienen que dejen que haya Gobierno porque el bloqueo no es una alternativa. Es una opción pero no es una alternativa", ha advertido.