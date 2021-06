Andalucía teme a la cepa india y sigue con una incidencia alta: el verano se complica

Un estudio reciente estima la eficacia de una dosis de vacuna frente a la variante india tan solo en un 33,5 %. Carmen Gaona, responsable de Sanidad de UGT, aseguraba que las vacunas deben amortiguar el impacto de los contagios al alza. No obstante, también expresaba su preocupación por la nueva cepa india, debido a la expansión sin precedentes de la variante en Reino Unido: "Como las restricciones a la movilidad y justo antes del verano hemos empezado a movernos más, reunirnos más y a creernos que aquí ya no hay nada. Esperemos que este repunte no sea muy fuerte y que las vacunas sigan a este ritmo". Las autoridades siguen llamando a la prudencia tanto para controlar estas nuevas cepas como para evitar más contagios, en base a que una gran parte de la población aún ni siquiera está vacunada. Pero al mismo tiempo no se descarta vacunar a turistas de otras comunidades. Para ello, Andalucía necesita controlar la incidencia, la más alta en España junto a la del País Vasco.