2019: el año de la política con minúsculas

Ganó pero la investidura se le complicó al PSOE. Con Ciudadanos hubiera tenido mayoría absoluta pero Rivera prometió no facilitar la investidura de Sánchez y eso hizo. Unidas Podemos exige entrar en el gobierno. Los socialistas se resisten pero acaban haciendo un oferta, vicepresidencia y tres ministerios. Que no convenció a los de Iglesias y dejaron un inaudito enfrentamiento en vivo y en directo entre supuestos socios..Podemos acaba tumbando la investidura de y se aboca a los españoles otra vez elecciones.

En octubre el juicio proces impregna la precampaña. El Supremo no ve delito de rebelión pero sí sedición. 13 años de prisión al líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Condenas también otros 11 líderes independentistas. Las protestas incendiaron la calles de Cataluña con Barcelona como epicentro. Seis dias de graves disturbios. 600 heridos, la mitad agentes de los cuerpos policiales, 200 detenidos y más de 10 millones de euros de daños materiales.

10-N llega y no soluciona. Sánchez no solo no consigue la mayoría clara que pidió sino que el bloque de izquierdas empeora los resultados. El tripartito tampoco suma, el PP se recupera, Ciudadanos se hunde que acaba con la carrera política de Albert Rivera. Vox que se convierte en la tercera fuerza política del Parlamento con 52 diputados.