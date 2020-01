Anticorrupción tras la pista del 3% de Convergencia: doce altos cargos tendrán que declarar

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide que se llame a declarar por un presunto delito de blanqueo a los ex consejeros de Interior de la Generalitat Jordi Jané y Felip Puig, al ex diputado nacional por Barcelona Pere Macías, la exconsejera de Educación Irene Rigau, la alcaldesa de Calella y exsenadora Montserrat Candini y al ex parlamentario catalán y ex presidente de Forum Barcelona Víctor Vila i Giró.