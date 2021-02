Antonio Chaves, el ujier que fue testigo de momentos clave el 23-F

"Una avalancha de gente con distintos uniformes"

Presente en el encuentro entre Adolfo Suárez y Tejero

"Adolfo Suárez se levantó del escaño y manifestó que quería hablar con el responsable . En ese momento, yo me encuentro con él y justo detrás de mí entraba Tejero también. Quería un sitio donde hablar, y salieron", detalla sobre los tensos momentos.

"Ya, el resto del tiempo, lo que hacía era pasear por la casa. Entonces fue cuando ya vi algún guardia civil llorando, otros preocupados... Me di cuenta de que algo no funcionaba, de que las cosas no estaban claras", concluye sobre los tensos momentos el ujier del Congreso durante el 23-F.