Ariadne Artiles y su reflexión al no poder ver a su padre, que lleva dos meses en la UCI con covid

La modelo Ariadne Artiles ha compartido una reflexión sobre la sexta ola de la covid-19, enfermedad por la que se le impide ver a su padre, que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde hace dos meses. Artiles lamenta que el avance de la sexta ola y las medidas implantadas por el Gobierno hayan provocado una "separación" en la sociedad: "El miedo nos divide, esta pandemia no solo se ha llevado a nuestros familiares y amigos". "Mi padre está ingresado hace casi dos meses en la UCI y desde hace un mes no lo puedo ver, sin embargo me llama la atención que la gente si puede ir a comer a un restaurante sin mascarilla, fumar en la calle sin mascarilla y yo con todas las medidas de seguridad no puedo", ha reflexionado la modelo. No es la única reflexión que hace la modelo.