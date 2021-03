Arrimadas: "No hemos presentado una moción de censura en Madrid porque no hemos querido"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas , ha defendido la actuación de su partido tanto en Murcia como en Madrid y ha afirmado que si el exvicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, no es ya presidente de la Comunidad de Madrid "porque no ha querido" y "porque su ética se lo ha impedido".

“Si hubiésemos querido hacer una moción de censura en Madrid, la hubiéramos hecho y a la vez que en Murcia, pero no la hemos hecho porque no hemos querido, por ética y porque no es bueno hacerlo, y dormimos con la conciencia tranquila de que hemos intentado todo en Murcia y que no hemos dinamitado el Gobierno de Madrid", ha afirmado Arrimadas.