Mas respalda al conseller de Interior catalán tras las últimas cargas policiales

En una entrevista de Catalunya Ràdio, Mas ha considerado correcto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y Buch estudien la posibilidad de revisar protocolos de los antidisturbios de los Mossos, pero ha puntualizado que se tienen que revisar "con criterios policiales, no con criterios políticos".

Mas ha añadido que "el Govern no debe tener dominado un cuerpo, es el cuerpo el que debe actuar con criterios profesionales" dentro de unas normas, y ha concretado que si alguien se salta la norma o el protocolo se debe actuar y puede haber repercusiones internas.

"NO LO HABRÍA HECHO"

Preguntado por el rol que tienen los CDR, Mas ha afirmado que pueden salir a la calle de muchas maneras, pero ha defendido que "no es función de los políticos pedir a los CDR apretar o no", tras lo que ha subrayado que él no lo habría hecho, en referencia a las palabras de Torra en octubre.