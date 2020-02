Mas no se presentará "por voluntad propia" en una lista electoral

"No lo puedo rechazar de entrada, pero no es mi deseo"

El expresidente de la Generalitat augura semanas decisivas

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ha asegurado que "por voluntad propia" no se presentará en una lista electoral y ha añadido que no es su prioridad, ya que este domingo se termina su inhabilitación. Ha afirmado que no desea volver a la política activa, pero ha dicho que no puede "rechazar cualquier posibilidad si realmente hay mucha gente, a nivel interno y externo, que apuestan por esta posibilidad", en dos entrevistas en el programa 'Faqs' de TV3 y en Rac1.

"Yo eso no lo puedo rechazar de entrada, pero no es mi deseo, no es mi voluntad, no es lo que quiero hacer", ha insistido el expresidente, y ha explicado que se reunió en Bélgica con el expresident Carles Puigdemont y que no hablaron de este tema. Ha asegurado que escuchará lo que le pidan: "Intentaré encontrar una solución que no pase por mí", pero ha explicado que quiere dedicarse a las ideas, al pensamiento, y a identificar nuevo talento político.

"Pienso que un país, para ir bien, necesita en la política personas que realmente tengan valía", ha sostenido Mas, que ha dicho que será ese tipo de personas las que quiere identificar, para que se dediquen a la política en el futuro o en el presente.

Augura semanas decisivas

También ha apuntado que lo que no hará es "encabezar cualquier operación que no sea una operación de unidad" dentro del espacio independentista al que está vinculado.

Sobre el tipo de perfil que debería encabezar la lista de JxCat, Mas ha explicado que tiene un perfil en la cabeza, pero no el nombre de una persona, y ha apuntado que "hasta que el tema de JxCat no esté aclarado", no puede definir al 100% su posición.