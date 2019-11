El ascenso y el declive de Albert Rivera

El mejor momento lo tuvo el pasado 28-A, cuando consiguió 57 escaños

Pero sin duda, el mejor momento del partido naranja fueron sus terceras elecciones generales, el pasado 28 de abril, cuando consiguió 57 escaños. El partido liderado por Rivera no consiguió adelantar al Partido Popular, pero le faltó poco más de 200.000 votos. Albert celebraba su triunfo pero se empeñaba en no pactar con Pedro Sánchez. Su tensión con Sánchez comenzaba con la moción de censura a Rajoy, cuando intentó forzar unos comicios que daban a Rivera como ganador, pero no lo consiguió. Puso un cordón sanitario a los socialistas, mientras pactaba con el Partido Popular con el apoyo de VOX en lugares como Madrid o Andalucía.