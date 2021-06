Entramos en el Avlo, el low cost de Renfe y sí, la gente está encantada con los nuevos precios

El primer trayecto entre Madrid y Barcelona ha rozado el lleno con los vagones al 90 por ciento. "La verdad es que está lleno, está lleno", dice la gente. Con precios de derribo, desde siete euros por billete , con la gente alucinada. "A nosotros el viaje nos ha costado 8 euros ida y vuelta, y eso no te cuesta ni solo la ida de un viaje de AVE", dicen los pasajeros. Tiene un 20 por ciento más de capacidad que un AVE hasta 438 pasajeros. "Buscamos otro tipo de viajeros que antes no usaba el tren, que se desplazaba por carretera, jóvenes, familias", dicen desde la compañía.

Pero la pregunta es ¿han notado la diferencia los pasajeros? "En este vagón sí que he notado alguna diferencia, las ventanas son más altas". Otro dice: "Ya no te ponen lo de la televisión, pero con el móvil no pasa nada". El principal cambio es que no hay vagón cafetería y en su lugar tenemos estas máquinas expendedoras. Pero la gente no se queja: "Con la máquina está muy bien, tiene bastante variedad y es suficiente".