La paradoja de que los asintomáticos y leves pasen cuarentena de 7 días sin test ni rastreadores

"Es una variante más transmisible y con mayor capacidad de contagios. El comportamiento a la hora del período de incubación de ómicron no es el mismo , de ahí la necesidad de hacer esta modificación. Tendremos que monitorizar la evolución de ómicron día a día con especial seguimiento a la positividad, hospitalización y UCI", reflexionaba Darias. El presidente del Gobierno ya dejó claro que había que compatibilizar entre economía, salud mental y pandemia. Y el recorte de la cuarentena ha sido el resultado más allá de unas evidencias científicas que no existen.

Cristóbal Belda, director del Instituto de Salud Carlos III, matizó que los asintomáticos no eran enfermos como tal: " El que tiene síntomas, está enfermo. Por tanto, una persona que está enferma, y que además lo que tiene es una infección que es altamente contagiosa, lo que tiene que hacer es no tener contacto con nadie a quien pueda contagiar".

La realidad es que al final la decisión va a estar en manos de los ciudadanos . En un país sin ningún recurso, las medidas que se adoptan no tienen nada que ver con un país que tiene los test superrápidos, la atención primaria perfecta. En España es casi imposible lograr un test, y más aún que un rastreador controle el estado de nuestro contagio, así que la decisión de lo que se va a hacer queda en manos de los ciudadanos. Y del sentido común. Deben ser los médicos los que den el alta a los pacientes, pero no será fácil con una atención primaria saturada. Todos los expertos consideran que durante los tres días de no cuarentena se extremen las medidas de seguridad igualmente, evitando contactos y usando las mascarillas FFP2, las mejores antes la variante ómicron.

No todos los expertos están de acuerdo con la decisión. Los técnicos no veían claro acortar ahora aislamientos de positivos y cuarentenas de contactos no vacunados. La OMS también ha dado la voz de alarma ante una medida en plena ola de contagios en toda Europa que se ha teñido de rojo. Ómicron predomina, y sí, es más leve, pero Delta no se ha ido y tiene efectos más graves.