Aumentan las anulaciones de reservas de comidas y cenas de empresa de cara a la Navidad

Porque aquí es fácil olvidar las medidas de prevención. Y el pasaporte covid o el test de antígenos no son un filtro infalible porque, aunque de negativo, no pueden garantizar que realmente se sea. Ahí está el caso de los sanitarios de Málaga que cumplieron todos los requisitos. Sí, para las reuniones navideñas el test es perfecto, de hecho, el aumento de su venta en farmacias es evidente, se ha convertido en un termómetro. Un falso negativo eso sí provocaría, sin saberlo, un brote entre los asistentes. Lo que no hay que olvidar son las normas antes de las cenas y quedadas de la Navidad.