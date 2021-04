El autor de las amenazas a Maroto llevaba décadas enviando cartas y se consideraba analista

Sin motivaciones políticas

Íñigo E. A. ha declarado este martes ante la Policía y ha reconocido que remitió el sobre a Maroto y que lleva entre 20 y 30 años con estas prácticas. Al parecer, no tiene motivación política alguna cuando envía esas cartas y no está emparentado con ningún dirigente de fuerza política alguna.

Persona en situación de exclusión social

Se trata de una persona en situación de exclusión social , sin pareja ni hijos y con hermanos que no se hacen cargo de él. Necesita medicación, que no se administra como debiera, y aún no se ha vacunado del covid-19. Vive solo y en su municipio los vecinos le conocen.

Otra carta enviada a Jon Iñarritu

"El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo. Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha", señaló Iñarritu en un comentario en Twitter. El diputado añadía: "A mí no me envió una navaja sino una película de Agatha Christie y varias hojas escritas que no he conseguido descifrar".