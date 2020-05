Ayuso no ve ruptura con Cs pero investigará hasta el final el contrato erróneo de Room Mate porque es "delito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cree que esté dañada la relación del PP con su socio de Gobierno, Ciudadanos , pero ha asegurado que investigará los contratos erróneos , dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, adjudicados a la cadena hotelera Room Mate "hasta el final" porque "es gravísimo y es un delito hacer esto".

La dirigente regional ha sostenido en una videoconferencia con periodistas que no hay "ruptura" con la formación 'naranja' y ha asegurado que las relaciones entre PP y Ciudadanos "son buenas y siguen siendo de confianza por parte de los dos dirigentes de ambas formaciones" a nivel nacional. "Lo que pasa es que en la Comunidad ha sucedido un hecho gravísimo y yo, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados y tengo que saber hasta el final qué ha sucedido y por qué se ha subido un contrato inexistente, falso, a un Portal de Contratación, y una vez que unos periodistas se han hecho con él se ha descolgado", ha remarcado.