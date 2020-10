Ayuso no descarta pedir el toque de queda para la Comunidad de Madrid

"Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma . Tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Es una decisión que nosotros tampoco veríamos mal", ha declarado. Para Escudero, "cualquier decisión" que se vaya a tomar con respecto a restricción de movilidad o a actividad hay que estudiarla. Así, ha desvelado que lo han hablado a "nivel interno" pero todavía no con sus homólogos de otras autonomías. El consejero de Sanidad ha defendido que, aunque hay que ser "prudentes", la situación frente al coronavirus "mejora" en la región aunque "aún es compleja".

El coronavirus ha llegado para quedarse y habrá que convivir con él

Siguen apostando por las zonas de salud

Así, ha insistido en que el Gobierno no compartía el sistema del Gobierno regional para frenar la curva del virus y optó por imponer las suyas mediante "una chapuza ilegal" a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial. "No impone el estado de alarma para auxiliar a un poder ordinario sino para que no se apliquen nuestras medidas. Seguimos manteniendo que son eficaces y perseguían solo que los madrileños no salieran de fin de semana, algo que ya se habían logrado en Madrid", ha dicho.