El Banco de España prevé una ralentización del empleo con más SMI, con lo que empeora el paro y el déficit

Tras la subida a 900 euros este año, si bien matiza que no hay datos "irrefutables" y que la ralentización del empleo podría obedecer a otros factores, aunque ve "fundamental" que se realice una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de cara a la nueva subida planeada para 2020. Así lo ha señalado el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, durante la presentación de las proyecciones macroeconómicas de la economía española.