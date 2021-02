Bárcenas asegura haber negociado con la dirección actual del PP y les acusa de no haber "cumplido"

" He negociado con dos personas muy vinculadas al PP actualmente enterrar el 'hacha de guerra' y no han cumplido ", asegura Luis Bárcenas al medio de comunicación . Además, el periódico ha afirmado que, gracias a fuentes cercanas al extesorero, uno de los supuestos negociadores es miembro de la Junta Directiva actual del partido.

Las declaraciones de Luis Bárcenas han llegado más allá. El extesorero ha especificado que las compensaciones que le ofrecía el partido en estas negociaciones no se han producido: "Ha habido una negociación llevada a cabo por un íntimo amigo mío con dos personas muy vinculadas al PP actualmente, en las que a cambio de enterrar el 'hacha de guerra' con el PP y retirarme como acusación en el caso de los discos duros, se me ofrecieron unas contrapartidas muy claras que, una vez más, y empiezo a estar acostumbrado, los interlocutores del PP no han cumplido".