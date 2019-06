Begoña Villacís piensa que "lo importante no es la carroza" y que celebrará el Orgullo

Este año, el Orgullo se ha presentado unos días después del cambio de gobierno municipal, con el apoyo de Vox y las polémicas entorno a esta reivindicación como la propuesta de trasladarlo a Casa de Campo. De momento, las carrozas seguirán desfilando por el corazón de Madrid, aunque el Partido Popular y Ciudadanos no tendrán la suya. “Da igual no tener carroza lo importante, sino donde estés”, aseguraba Villacís durante la presentación de dicha fiesta.

El otro caballo de batalla es Madrid Central. Durante esta mañana varios niños de seis colegios madrileños protestaban con mascarillas para que el proyecto estrella de Manuela Carmena no se disuelva. “Un aumento del riesgo de la salud de nuestros hijos es un precio que no merecemos ni estamos dispuestos a pagar”. Padres y niños que contienen la respiración para que el nuevo Ayuntamiento no les quite la medida.