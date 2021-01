Las variantes del virus están siendo "atacadas por la vacuna perfectamente", pero son "más contagiosas"

No obstante, no solo preocupa y se está alerta ante esta variante, que despierta notable temor por ser más transmisible, y según investigadores británicos incluso más letal. También se presta especial atención a la evolución que puedan tener las variantes brasileña y sudafricana .

En el mes de enero, explica, secuenciaron completamente el virus , encontrando que coincidía con la variante africana . “Es un hallazgo absolutamente casual, vinculado al caso concreto ”, detalla, antes de profundizar: “Era un paciente sintomático, afortunadamente con pocos síntomas , con covid positivo por PCR . Siguió su patrón de confinamiento igual que cualquiera de los pacientes que tienen infección por este virus. De hecho, terminó el periodo de confinamiento hace tiempo. Sus contactos han sido todos trazados, y una cosa es el caso de este paciente y otra es que efectivamente la variante pueda estar circulando por otros sitios o que haya entrado por otros medios. Aquí, de momento, no hemos vuelto a ver la variante. Nosotros seguimos secuenciando completamente al virus sistemáticamente y no hemos vuelto a ver la variante”, subraya.

La secuenciación masiva, clave para leer los movimientos del virus

“Al contagiar a más gente, hace más daño”

Cuestionado al respecto de las variantes que están surgiendo, “que es, básicamente el objetivo del virus ”, Regueiro indica que, efectivamente, “son variantes que circulan con más facilidad, y por tanto son más transmisibles ”, si bien, afirma, “ no necesariamente es más grave ”.

“Lo que tienen s on distintas mutaciones y deleciones en un gen concreto del virus que es el que permite que se una a las células. Esta variante, efectivamente, contagia más. No necesariamente es más grave porque el fondo genético es el mismo. Lo que ocurre es que al contagiar a más gente hace más daño. Entonces este es el problema con estas variantes. Es lo que vamos a ver a partir de ahora”, apunta, dejando ver, nuevamente, lo importante que es la secuenciación y realizar una correcta vigilancia.

“Estos virus están siendo atacados por la vacuna perfectamente”

Por último, preguntado sobre las posibilidades de reinfección, Regueiro aclara: “Una cosa es la reinfección y otra cosa es el comportamiento de estos virus. Estos virus lo que realmente están haciendo es aumentar la capacidad de transmisión en brotes que no han visto antes el virus. Otra cosa distinta es la reinfección. Las reinfecciones las tenemos que evaluar, pero es otro asunto. Es decir, estos virus están siendo atacados por la vacuna perfectamente y por nuestro sistema de defensa perfectamente. Incluso, es posible que mejor que las variantes previas. Entonces, la reinfección serían nuevos virus variantes de escape, y efectivamente tendremos que mantener una vigilancia importante de estas variantes. Por eso, una de las cosas que nos enseñó esta experiencia es la necesidad de que se generalice más el uso de estas tecnologías a nivel de los servicios y laboratorios de microbiología del país para poder mantener una vigilancia. Nosotros no hemos visto todavía reinfecciones. Para poder afirmar que hay una reinfección una de las cosas que tienes que tener clara es precisamente la secuencia genética completa del virus. Este es el método para saber si hay, entre otras cosas, reinfecciones. Luego puede haber situaciones personales de inmunodepresión que a lo mejor faciliten el que pueda reinfectarse varias veces, pero nosotros no hemos visto casos de ese estilo”, finaliza.