Bilbao, sin semana grande por el covid: refuerzan la vigilancia policial para evitar botellones y fiestas

Por otro lado, en Bilbao hoy hubiese empezado su semana grande. No obstante, el covid ha obligado a cancelar la mayoría de los actos festivos y, también, se ha incrementado la vigilancia policial para que no se celebren botellones ni aglomeraciones. El alcalde de la ciudad ya lo avanzó asegurando que no había fiestas, no había chupinazo y tampoco habría actividades para evitar aglomeraciones.