Un instituto de la Fundación de Bill Gates no descarta una sexta ola de covid en España si relajamos en Navidad

El último del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), propulsado por la Fundación Bill y Melinda Gates, augura un futuro negro de casos tras Navidad. Con la llegada de las bajas temperaturas, la gripe se está comenzando a hacer evidente en España, aunque esta sea un referente de vacunación en el mundo, con un nivel de antivacunas inferior a otros países de Europa. No obstante, durante esta última semana se percibe un aumento de los casos de contagios, consecuencia del menor uso de las mascarillas, el levantamiento de las restricciones y el relajamiento de la población.