El blindaje de Sánchez en Cataluña: maletín antibalas, subfusil y paraguas blindado

Desde Moncloa se habla de normalidad, pero lo cierto es que el viaje relámpago del presidente del Gobierno a Cataluña dejó en evidencia varias situaciones que impactaron en la opinión pública: La primera de ellas fueron las visibles medidas de seguridad que rodearon al candidato. No se sabe si como medida preventiva o no, esta vez resultaron evidentes. En segundo lugar, se constató que el presidente no fue bienvenido a una zona del país, algo grave. La imagen de médicos gritando en pleno hospital donde estaban los enfermos y haciendo un escrache al presidente no deja de mostrar el nivel de inquina que viven hoy una parte de los ciudadanos de Cataluña contra todo lo español.