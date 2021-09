Bolaños desde La Palma asegura estar “impresionado de comprobar la destrucción que está provocando el volcán”

Desde La Palma, el ministro ha sido entrevistado por Pedro Piqueras a quien ha reconocido sentirse impresionado de lo que ha visto a su llegada: “Acabo de visitar el puesto de mando avanzado y estoy impresionado, no es lo mismo ver las imágenes que estar aquí in situ y comprobar la destrucción que está provocando el volcán y la lava”

“Sí, están activados los planes de emergencia, tanto el plan nacional como el plan autonómico. De hecho, cerca de lo que son las bocas de erupción del volcán como también en la zona donde está el delta, donde la manga de la lava ha llegado al mar, hay unas zonas de en torno a 2 kilómetros y medio de evacuación, es de decir a las que no se puede acceder…La previsión que hemos conseguido gracias a los expertos y a los técnicos que nos han ido informando, esa prevención que ha conseguido que no tengamos daños materiales y por tanto que no tengamos que lamentarlos, está consiguiendo ahora que tengamos perfectamente delimitadas las zonas en las que pueda haber problemas por la emisión de gases o por la propia erupción de las bocas activas”