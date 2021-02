Nuevo brote con 7 contagiados en una residencia de Santiago tras recibir la segunda dosis de la vacuna

La Xunta de Galicia rebaja la alarma: “Entra en la normalidad”

La explicación de Fernando Simón: ¿Por qué se dan estos casos?

“El problema que tenemos con la vacunación es que cuando se vacuna y una persona en el momento de recibir la vacuna está infectada, que eso puede pasar, no lo podemos valorar, a no ser que se hicieran pruebas diagnósticas en el mismo momento, e incluso así muchos casos no serían positivos hasta unos días más tarde. Por lo tanto, puede darse el caso de que una persona recién vacunada desarrolle la enfermedad en los primeros días antes de haber desarrollado la inmunidad. Eso puede darse, y por tanto se pueden producir brotes en las residencias o en cualquier otros de los grupos que ya están vacunados. Esto lo que implica es que, como sabemos, las segundas dosis hay un margen para administrarlas. La de Pfizer, por ejemplo, tiene un margen de entre 21 y 41 días. Es un margen suficiente para seguir cumpliendo con los periodos de aplicación de la segunda dosis y dar tiempo a que aquellos con un cuadro clínico claro y confirmado puedan recuperarse del mismo en un gran número de ellos. Por tanto, no es un problema excesivo si el problema es de percepción: ‘me acaban de poner una dosis y a los dos días resulto infectado’. Esto es posible porque sabemos que la vacuna, una vez vacunado, tarda unos días, –7 días a 10 con la de Pfizer–, en generar inmunidad suficiente. Por tanto, en ese periodo hay riesgo”.