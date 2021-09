Buscan en Valencia a los enamorados que se besaban ante el aguacero bajo La Pamela de Manolo Valdés

La DANA nos ha dejado una de las imágenes más románticas que se recuerdan. Marina de València. Una pareja se resguarda de la intensa lluvia bajo el ala de la escultura 'La Pamela', de Manolo Valdés . Y entonces, Sandra Ruiz sacó una foto que esta revolucionando las redes sociales. Era tal la cantidad de agua que caía en ese momento que la joven no podía salir de la oficina e hizo la foto a través del cristal de la empresa. “Al verla pensé en gritarles para pasársela y que la tuvieran, pero el diluvio era tan fuerte que no se oía nada”. Pero no pudo ser.

"Si yo fuera uno de los fotografiados, me encantaría tenerla. Imagínate, alguien que no conoces te hace esta foto en un día de lluvia... sí, definitivamente me gustaría tenerla", reflexiona la fotógrafa en el diario Levante. Fue su hermana, al contarle la historia, la que le animó para tratar de localizar a la pareja a través de las redes sociales. “Entre familiares, amigos y compañeros estamos subiéndola a nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para ver si alguien los reconoce o ellos mismos se ven. Si fuera ellos a mí me gustaría tenerla. De hecho, me la voy a imprimir y me la voy a poner en casa”, cuenta la autora.